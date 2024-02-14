Oyuncu Cansu Tosun, zayıflık sırrını açıkladı. Bir süredir ekranlardan uzak duran Tosun, önceki gün Ayazağa'da objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil'le mutlu bir evliliği olan Tosun, fit ve enerjik görünümüyle dikkat çekti. Marsel adında bir oğlu olan oyuncu, sağlıklı beslendiğini belirtti. Tosun, "Aslında her seferinde fast food yemek için geliyorum ama salata yiyerek sağlıklı besleniyorum. Formumu korumanın sırrı düzenli egzersiz ve dengeli beslenmem" dedi.