VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Mısır'a gidecek
'Anne' diye bağırdı, 'canını' kurtardı
Huzurevinde 'ikinci bahar'
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e çıktı
Terk edilenlere özel 14 Şubat!
Kars'ta buz operasyonu
14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50:00

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

ABONE OL

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Cansu Tosun, zayıflık sırrını açıkladı.

Oyuncu Cansu Tosun, zayıflık sırrını açıkladı. Bir süredir ekranlardan uzak duran Tosun, önceki gün Ayazağa'da objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil'le mutlu bir evliliği olan Tosun, fit ve enerjik görünümüyle dikkat çekti. Marsel adında bir oğlu olan oyuncu, sağlıklı beslendiğini belirtti. Tosun, "Aslında her seferinde fast food yemek için geliyorum ama salata yiyerek sağlıklı besleniyorum. Formumu korumanın sırrı düzenli egzersiz ve dengeli beslenmem" dedi.

Etiketler : oyuncu cansu tosu zayıflık
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX