Cansu kameralardan kaçtı

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun yazılanları doğruladı, "Allah'a havale ediyorum" demişti. Yaşananların ardından gözler Serenay Sarıkaya ile Cansu Tosun'a çevrildi. Her iki ünlü ismin de bu olaya nasıl bir cevap vereceği merak konusu olmuştu. 'Pembe Pırlantalar' adlı oyunda yer alan Cansu Tosun, çıkışta yakalandı. Tosun'a babasının aşkı soruldu. Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili her şeyi sorabilirsiniz" diyerek kameralardan kaçtı.