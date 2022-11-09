Cansu ile Nurgül bir arada

Nurgül Yeşilçay'ın Cansu Dere ile yaptığı paylaşım heyecan yarattı. Yeşilçay, BKM'nin ortağı Necati Akpınar'ın ofisinde Cansu Dere'yle bir araya geldi. Yanında erkek arkadaşı Necati Kocabay'ın da olduğu oyuncu fotoğrafı "Ha ha fotoya bak... Patron gibi ortada oturan ben... Necati'leri kıyıya koyduk. Cansu en önde... Ne oluyor be" yazdı. Fotoğraf "Acaba yeni bir iş görüşmesi mi?" sorusunu akıllara getirdi.