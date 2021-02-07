Cansu arınma kampında!

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Cansu Tosun, bir süre daha setlerden uzak kalmak istiyor. Bugünlerde yenilenmek ve şarj olmak için kampa girdiğini söyleyen Cansu Tosun, ''Ne zaman tekrar seni izleyeceğiz diye soruyorsunuz. Bende çok özledim inanın. Bu aralar şan ve dans dersleri alıyorum. Bebeğim 7 aylık olduğu için tekrar yenilenmek ve şarj olmak istedim. Doğru zamanda doğru projede inşallah yeniden kavuşuruz. Unutmayın, hayat bize ne yaşatırsa yaşatsın bu da geçecek. Koronasız günler de gelecek'' notunu düştü.

