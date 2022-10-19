Cannes'da yoğun ilgi

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın oynadığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' oyuncuları Cannes'da düzenlenen Mipcom 2022 Fuarı'na katıldı. Majestic Otel'de düzenlenen kırmızı halı seremonisinde boy gösteren oyuncular, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Yabancı basının da ilgi odağı olan oyuncular, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verdi.