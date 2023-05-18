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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:50:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:50:00

Cannes'da şıklık yarışı

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Meryem Uzerli, 76. Cannes Film Festivali'nin açılışında boy gösterdi. Oyuncu, özel tasarım elbisesiyle kırmızı halıda dünyaca ünlü isimlerle şıklık yarışına girdi.

Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali 76. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Meryem Uzerli, her yıl olduğu gibi açılış töreninde boy gösterdi. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle yurtdışında adından söz ettiren Uzerli, festivalde dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti. Uzerli, kırmızı halıda dünyaca ünlü isimlerle şıklık yarışına girdi. 39 yaşındaki iki çocuk annesi olan oyuncu, törenin ilk gününde siyah renkteki özel tasarım bir elbise giydi. Uzerli, sade saç modeli ve makyajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Uzerli, 72. Cannes Film Festivali'nde giydiği kırmızı elbisesiyle en rüküş seçilmişti.

Etiketler : meryem uzerli cannes film festivali kırmızı halı
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