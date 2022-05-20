Cannes gururu

Engin Öztürk ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinde yer alan oyuncu Selin Yeninci, Cannes yolcusu! Oyuncu, Film Festivali'nin 'Belirli Bir Bakış' adlı bölümünde gösterilecek 'Kurak Günler' filmi için ekiple birlikte Cannes'a gitti. Festivalde yer alan tek Türk filmi projesi hakkında Yeninci, "Bir oyuncu olarak benim için oynadığım filmle Cannes'da olmak çok anlamlı" dedi.