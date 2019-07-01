Canevim 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Canevim son bölümde neler yaşandı? gibi sorular tüm dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Canevim 5. yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Ceylan ve Ömer’in “mutlu” nişan günleri Kristina’nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Taylan’ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur.. Ceylan’ı kaybetmemek için her şeyi yapabilen ve gözü bir şey görmeyen Taylan planlarında başarıya ulaşabilecek mi? Canevim 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde olanlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

CANEVİM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Canevim 6. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Canevim 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canevim dizisinin 4. son bölümünde; Ceylan, Ömer’e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan’a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan’ın, Şevki’nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur.

Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe’yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe’nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.

Taylan ve Ceylan’ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan’ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder. Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir.

İnşaatta yanında çalışan Saffet’e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar. Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan’ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne’nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan’ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları Ceylan, Müjgan ve Ayşe’nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan’ın eve dönüşü olur.

Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer’i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar’ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay’la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Bu durum takıntılı Taylan Tanbay için kapatması gereken bir hesaba dönüşür.