Caner'e karşı ön yargılıydım

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in evlilik teklifini çok kez geri çevirdiğini itiraf ederek, "Ön yargı işte... Her türlüsü zarar. Neyse ki sonuç ortada'' dedi.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı 'Yargı' dizisinde yer alan oyuncu Şükran Ovalı, evliliği ve annelik üzerine konuştu. Re Touch dergisine konuşan oyuncu, eşi Caner Erkin'in evlilik tekliflini çok kez geri çevirdiğini söyledi. Oyuncu, "İstikrar, sabır ve cesaret... Hiç vazgeçmediği için teşekkür ediyorum. Ön yargı işte... Her türlüsü zarar. Neyse ki sonuç ortada...'' dedi. Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı, anneliğin hayatına kattığı değişimi anlattı. Ovalı, "Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Hep güçlü bir kandındım ama artık daha güçlü hissediyorum" dedi.

iyi bir yol arkadaşı

Eşinin kızlarını büyütmede kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Ovalı, "Çok iyi bir yol arkadaşım, eşim var. Mihran'ın doğumundan bu yana bana çok yardımcı oldu. Beraber büyütüyoruz kızımızı çok şükür. Bu dengeyi de birlikte kuruyoruz Caner'le" dedi. Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren oyuncu, setlerde olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Oyuncu, "İşimi çok severek yapıyorum. Ve her zaman da yapmaya devam etmek istiyorum. Sahnede, sette olmaktan müthiş keyif alıyorum" açıklamasında bulundu.