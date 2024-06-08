En son ekranlara veda eden 'Dönence' dizide yer alan oyuncu Caner Topçu, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Formda haliyle dikkat çeken oyuncu, "Sekiz yıldır spor hayatımda... Haftanın 3-4 günü spor yapıyorum" dedi.

İNGİLİZCE VE OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI



Bir süredir ABD'de oyunculuk eğitimi alan Topçu, "Görüştüğüm 2-3 proje var. Sürpriz proje için Amerika'ya gitmiştim. Orada İngilizce ve oyunculuk eğitimi aldım. İngilizceden sonra İspanyolcamı geliştirmek istiyorum" dedi.

"OYUNCULUK ANLAMINDA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI KATTI"



ABD ve Türkiye arasındaki oyunculuk eğitimi hakkında kıyaslama yapan Topçu, "Aslında büyük fark yok. Sadece kültür farkları var. Farklı hocalardan eğitim almak daha iyi geldi. Oyunculuk anlamında farklı bir bakış açısı kattı" dedi.