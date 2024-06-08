VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
08 Haziran 2024 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 13:30:00

Caner Topçu: ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek

ABONE OL

Oyuncu Caner Topçu, ABD'de oyunculuk eğitimi aldı. Caner Topçu, "Farklı hocalardan eğitim almak daha iyi geldi. Oyunculuk anlamında farklı bir bakış açısı kattı." dedi.

En son ekranlara veda eden 'Dönence' dizide yer alan oyuncu Caner Topçu, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Formda haliyle dikkat çeken oyuncu, "Sekiz yıldır spor hayatımda... Haftanın 3-4 günü spor yapıyorum" dedi.

İNGİLİZCE VE OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Bir süredir ABD'de oyunculuk eğitimi alan Topçu, "Görüştüğüm 2-3 proje var. Sürpriz proje için Amerika'ya gitmiştim. Orada İngilizce ve oyunculuk eğitimi aldım. İngilizceden sonra İspanyolcamı geliştirmek istiyorum" dedi.

"OYUNCULUK ANLAMINDA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI KATTI"

ABD ve Türkiye arasındaki oyunculuk eğitimi hakkında kıyaslama yapan Topçu, "Aslında büyük fark yok. Sadece kültür farkları var. Farklı hocalardan eğitim almak daha iyi geldi. Oyunculuk anlamında farklı bir bakış açısı kattı" dedi.

Etiketler : oyuncu caner topçu oyunculuk
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
Gönüllere dokunacak

Gönüllere dokunacak
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
Haluk Bilginer 70 yaşında

Haluk Bilginer 70 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX