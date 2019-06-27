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27 Haziran 2019 12:46 | Perşembe

Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı

Futbolcu Caner Erkin'e, eski eşi Asena Atalay'ın aylık 50 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada 3 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, Caner Erkin'in oğlu Çınar'a aylık 3 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ile Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz katıldı. Gizli görülen celsede mahkeme kararını açıklayarak, Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın giderleri oranında aylık 3 bin TL iştirak nafakası ödenmesine hükmetti. Dava dosyası iki kez bilirkişiye gitmişti. Caner Erkin'in oğluna ödeyeceği nafaka dışında eğitim, sağlık ve diğer masraflarını ayrıca karşıladığı öğrenildi.

AYLIK 50 BİN LİRA İSTEMİŞTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne Asena Atalay avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla oğlu için açtığı nafaka davasında Caner Erkin'in boşanma protokolünde yer alan oğlunun masrafları karşılaması maddesini yerine getirmediğini iddia etmişti. Atalay oğlunun barınma giderleri , sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.  

(AA)

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