13 Eylül 2020 Pazar 19:22:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 19:22:00
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'dan 'Her şey yolunda' pozu
Kaynak: Akşam
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Bu sezon tekrar eski kulübü Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Birlikte yemek yiyen Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, ardından evlerine doğru geçti. İkili, kendilerine yöneltilen sorulara ‘Her şey yolunda” diyerek mutlu olduklarını söyledi.
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