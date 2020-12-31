  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4342
  • Euro
    9,1283
  • Altın
    453,5140
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'dan provokasyon: Ada birliklerine 'teyakkuz' emri
Tansiyon yükseldi... Savaş gemileri bölgede!
İşte Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeç" diyen CHP'li...
Skandal sözlere bir tepki daha
Çin aşısı mı Alman aşısı mı? Önemli uyarı...
CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan İnce tasfiye
Başkan Uyardı: Bu yanlıştan dönün
Bugün burçları neler bekliyor? 31 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Yılbaşı gecesi için sağlıklı tüyolar
Kuruyemişte ölçü önemli: Çiğ tercih edin, çekirdekten uzak durun
Oyuncak alırken dikkat! En masum görüneni bile gözlere zarar verebilir
Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi
Sürprizler yolda
Şantiyede tilki besleme saati
Bebekken cami avlusuna bırakılmış 15 yıldır ailesini arıyor
İsraf avcıları
Köylüler 'kar' duasına çıktı
Google aramalarında yeni dönem
Koronavirüs bizi aşırı kaygılı yaptı
Alerjisi olanlar aşı yaptırabilir mi?
Pelin Karahan'dan film sonrası dizi geliyor
Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun
Buse İskenderoğlu ozon tedavisiyle güçlenecek
Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi
31 Aralık 2020 Perşembe 03:02:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 16:33:00

Caner Cindoruk: Gençlerle gurur duyuyorum

ABONE OL

Caner Cindoruk, Işın Karaca ve Simge, genç girişimcilerin yer aldığı Acadebi projesi için gençlerle online olarak buluştu.

Girişimcilere tavsiyelerde bulunan Işın Karaca, “Eğitimime katkıda bulunabilmek için okuyabilmek için çalıştım. Paranın kıymetini öyle anladım’’ derken Cindoruk ise “Sizin gibi genç yaşta çalışmanın bir insanın gelişiminde çok etkili olduğuna inanıyorum bu yüzden sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Etiketler : Caner Cindoruk Işın Karaca Simge
Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor

Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor
Türk–Alman projeler geliyor

Türk–Alman projeler geliyor
Kenan İmirzalıoğlu Sinem ve Lalin'i sordu

Kenan İmirzalıoğlu Sinem ve Lalin'i sordu
Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım

Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım
BBC'de Vitali Hakim'i oynayacak

BBC'de Vitali Hakim'i oynayacak
Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak

Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak
Şeyda Coşkun'dan izin belgeli spor

Şeyda Coşkun'dan izin belgeli spor
Hakkımda yazılanları okumam

Hakkımda yazılanları okumam
Özel izinli çalışma

Özel izinli çalışma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER