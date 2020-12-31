31 Aralık 2020 Perşembe 03:02:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 16:33:00
Caner Cindoruk: Gençlerle gurur duyuyorum
Caner Cindoruk, Işın Karaca ve Simge, genç girişimcilerin yer aldığı Acadebi projesi için gençlerle online olarak buluştu.
Girişimcilere tavsiyelerde bulunan Işın Karaca, “Eğitimime katkıda bulunabilmek için okuyabilmek için çalıştım. Paranın kıymetini öyle anladım’’ derken Cindoruk ise “Sizin gibi genç yaşta çalışmanın bir insanın gelişiminde çok etkili olduğuna inanıyorum bu yüzden sizlerle gurur duyuyorum” dedi.