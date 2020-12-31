Caner Cindoruk: Gençlerle gurur duyuyorum

Girişimcilere tavsiyelerde bulunan Işın Karaca, “Eğitimime katkıda bulunabilmek için okuyabilmek için çalıştım. Paranın kıymetini öyle anladım’’ derken Cindoruk ise “Sizin gibi genç yaşta çalışmanın bir insanın gelişiminde çok etkili olduğuna inanıyorum bu yüzden sizlerle gurur duyuyorum” dedi.