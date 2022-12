Şarkıcı Sibel Can Antalya'da sevenleriyle bir araya geldi. Can, özel bir etkinlikte geçmişten bugüne kadar olan eserlerini seslendirdi. Can, sahne performansı, dansları ve repertuvarıyla dikkat çekti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Can, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.