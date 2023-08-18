CAN'dan mutluluk

Müzisyen Ferhat Göçer'in oğlu Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'ı (University College London) kazandı. Büyük bir mutluluk yaşayan Göçer, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi. Göçer, "Nasıl gurur nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim... Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can'ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

