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18 Ağustos 2023 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 07:33:00

CAN'dan mutluluk

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Müzisyen Ferhat Göçer'in oğlu Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'ı (University College London) kazandı.

Müzisyen Ferhat Göçer'in oğlu Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'ı (University College London) kazandı. Büyük bir mutluluk yaşayan Göçer, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi. Göçer, "Nasıl gurur nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim... Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can'ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

Etiketler : Müzisyen Ferhat Göçer oğlu Can University College London
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