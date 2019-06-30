30 Haziran 2019 10:45 | Pazar
Can Yaman kas şov yapınca fanları ikiye bölündü
Son yılların popüler dizi karakteri Can Yaman son medya hesabından paylaştığı kaslı vücut fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Yorum yağmuruna tutulan paylaşım ünlü oyuncunun takipçilerini ikiye böldü.
Can Yaman sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kaslı vücut fotoğrafıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Yaman'ın fit vücuduyla yaptığı paylaşım bazı takipçiler tarafından çok beğenilirken bazı takipçiler fotoğrafı "estetik" bulmadı. Can Yaman'ın 'kas şovu' fotoğrafındaki paylaşımın altındaki yapılan yorumlarda takipçiler ayrılığa düştü.
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