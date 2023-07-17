'Can Tertip 2' geliyor

Oyuncu Ümit Erdim önceki gün eşi Seda ve kızı Ses ile Ayazağa'da objektiflere yansıdı. Bir AVM'de alışverişe geldiklerini söyleyen oyuncu, "Bayramda güzel bir tatil yaptık. YouTube için fazla çalışamamıştım şimdi işleri hızlandırdım" dedi. 'Can Tertip' filminin ikincisi içinde çalışmalara başladığını söyleyen oyuncu, "Filmin birincisinden sonra seriye devam etmek için çok ısrar geldi, biz de devam etmeye karar verdik. Çok eğlenceli bir komedi filmi daha geliyor" dedi.

