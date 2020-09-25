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25 Eylül 2020 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 16:20:00

Can Tanrıyar ile davalık olan Yaşar İpek duruşmaya yine gelmeyince zorla getirme kararı çıktı

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Can Tanrıyar'a tehdit içerikli mesajlar atan ve mahkemelik olan Yaşar ipek son duruşmaya da katılmayınca hakkında 'Zorla getirme' kararı çıktı.

Şarkıcı Yaşar İpek eski eşi Seren Serengil hakkında yayın yapan Can Tanrıyar'ı ağır ifadelerle tehdit edince mahkemelik oldu. İpek, 7 yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya katılmayınca hakkında zorla getirme kararı verildi.

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın Seren Serengil ve Yaşar İpek ile devam eden tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, eski eşi Seren Serengil ve kendisi hakkında yayın yapan Can Tanrıyar'ı sosyal medya üzerinden tehdit edince İpek hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ERKEKSEN GEL TEKE TEK ÇIKALIM'

Can Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık Yaşar İpek hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında İpek'in sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlar ve Tanrıyar'a attığı mesajlar inceleme altına alındı. Yaşar İpek'in Can Tanrıyar'ın kullandığı cep telefonuna "Ya sen nasıl delikanlısın …. herif, benim karım hakkında yazdırıyor, benim hakkımda yazıyorsun. Alkolik pislik, erkeksen gel oğlum teke tek görüşelim. Yüce mahkemelere sığınma, tanıdığın ne kadar kabadayı varsa …. Sana sahip çıkarsa, ismi cismi önemli değil benim de adım Yaşar İpek…" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.

MESAJLARI BEN ATTIM, SUÇUMU KABUL EDİYORUM

İpek'in yine sosyal paylaşım sitesi üzerinden Tanrıyar'ı ve sahibi olduğu "Uçan Kuş" isimli internet sitesini kastederek hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlendi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Yaşar İpek ise tehdit ve hakaret içerikli mesajları ve paylaşımları kendisinin yaptığını, bu konuda Tanrıyar ile uzlaştığını, suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

YAŞAR İPEK HAKKINDA ZORLA GETİRME

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin söz konusu paylaşımları da kabul etmesi üzerine Yaşar İpek hakkında 'Basit Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan dosyada Can Tanrıyar ve Yaşar İpek'e mahkeme tarafından davetiye gönderilmesine rağmen gelmedikleri görüldü. Mahkeme yargılama kapsamında davetiye ile duruşmaya gelmeyen Yaşar İpek hakkında İstanbul'daki adresinden zorla getirme kararı çıkardı. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.

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