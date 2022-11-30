Can gitti Karius geldi

Oyuncu Can Yaman'la ilişkilerini sonlandıran İtalyan spiker Diletta Leotta yeni bir aşka yelken açtı. Leotta'nın , bir dönem Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski kalecisi olan Loris Karius ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Leotta, Karius'la aşkını Instagram hesabından ilan etti. Çiftin hayranları spikerin gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Yaman, Leotta'ya geçtiğimiz yıl bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can" yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu. O anlar da sosyal medyada paylaşılmıştı.