Can Feda filminin konusu nedir? Can Feda oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak olan Can Feda filmi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Can Feda filmininin senaryosu Zafer Külünk'ün imzasını taşıyor. Yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda filmininin başrollerinde Kerem Bürsin ve Burak Özçivit yer alıyor. Can Feda filmi bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki, nedir Can Feda filminin konusu?Can Feda filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

CAN FEDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Can Feda oyuncu kadrosunda Kerem Bursin, Burak Özçivit, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut yer alıyor.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Can Feda ilk çekimleri yaklaşık 1 yıl boyunca süren hazırlık çalışması ile Eskişehir'de başladı. Bilecik'te yer alan Zemzemiye köyü ise filmin Suriye'de geçen bölümlerinin çekimlerine ev sahipliği yaptı.

Filmin son bölümleri ise İstanbul'da yapıldı. İstanbul 3. Havalimanı inşaat sahası içerisinde gerçekleştirilen çekimlerde Orta Doğu izlenimi büyük bir başarı ile verildi.

KEREM BURSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin (d. 4 Haziran 1987, İstanbul), Türk oyuncu ve yapımcı.

Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiş Amerikada'da oyunculuk eğitimi almıştır.Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi.1,79 cm boyunda olan Kerem Bursin'i keşfeden isim Oscar'lı yapımcı Roger Corman.Amerika'da yaşayan Kerem Bursin, Boston Emerson Collage'den sonra üniversite eğitimini tamamladı. Ardından Los Angeles'a taşınarak oyunculuk kariyerine başladı.Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten oyunculuk eğitimi alan Bursin, kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Gaye Sökmen Ajans'la anlaşarak Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.Daha öncede her yaz tatilinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi.Kerem Bursin'in rol aldığı filmler; 2013 The Living Dead, 2010 Sharktopus, 2008 Killian, 2007 The Architect, 2006 Razor Man, 2010 Kiss of Death.2 Temmuz 2013 tarihinde başlayan "Güneşi Beklerken" adlı gençlik dizisinde Kerem Bursin, başrolleri Emre Kınay, Hande Doğandemir ile paylaştı.2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Kerem Bursin, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi’nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. 2005’te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World’e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat’ı canlandırarak yaşamıştır.

Kasım 2007’de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D’de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl’den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin’i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu’nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen’le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017’de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.