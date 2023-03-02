Can dostuna veda etti

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman can dostu Tanya'nın ölümüyle sarsıldı. Şarkıcı, 17 yıldır beraber yaşadığı Teacup cinsi köpeğine sosyal medya hesabından duygusal bir şekilde veda etti. Tanya'nın fotoğraflarını paylaşan Gürman altına, "Tanyam güzel kızım melek oldu. Seni hiç unutmayacağız ve hep çok seveceğiz. 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin, ışıklar içinde uyu pamuğum seni çok seviyoruz. Hep bizimlesin ve kalbimizdesin" notunu yazdı.