Can dostları İstanbul'a getirdiler

Oyuncular Özge Özder ile Aslı Tandoğan, deprem bölgesindeki hayvanlar için harekete geçti. Özder ile Tandoğan, deprem bölgesindeki can dostlarını 'Bana Göz Kulak Ol' derneği aracılığıyla İstanbul'a ulaştırdı. Sağlık kontrollerinden geçen köpekler pansiyona yerleştirildi. Dernekten yapılan açıklamada, "İlk önceliğimiz ailelerini araştırmak, bir sonraki adım ise himayemiz altında olan bu çocukları sizlerle buluşturup, güzel yuvalara kavuşturmak... Hoş geldiniz can dostlarımız" denildi.

