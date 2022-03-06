Can dostları için sokak sokak dolaşıyor

Can dostları için sokak sokak dolaşıyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesinin Emek mahallesinde yaşayan Yusuf Ardıçlar, yavruyken aldığı Duman ve Zorba isimli Kangal cinsi köpeklerini kaybetti. Bahçeden kaçan köpekleri bulabilmek için gece gündüz sokakları araştıran Ardıçlar, can dostlarını bulan kişiye de ödül vereceğini duyurdu.

