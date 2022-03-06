06 Mart 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 17:30:00
Can dostları için sokak sokak dolaşıyor
Eskişehir Odunpazarı ilçesinin Emek mahallesinde yaşayan Yusuf Ardıçlar, yavruyken aldığı Duman ve Zorba isimli Kangal cinsi köpeklerini kaybetti.
Eskişehir Odunpazarı ilçesinin Emek mahallesinde yaşayan Yusuf Ardıçlar, yavruyken aldığı Duman ve Zorba isimli Kangal cinsi köpeklerini kaybetti. Bahçeden kaçan köpekleri bulabilmek için gece gündüz sokakları araştıran Ardıçlar, can dostlarını bulan kişiye de ödül vereceğini duyurdu.