Can dostlara yardım eli

Depremzedeler haricinde sokak hayvanları için de sık sık yardım çağrısında bulunan Tuba Ünsal, son olarak yuva aranan iki köpeğin videosunu paylaşarak, takipçilerine seslendi. Ünlü isim, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "Artık sistemi söylememe gerek yok. Sahiplenilen canların bir yıllık mama ve hastane masrafları benden olacak. Haydi, yaparız bu tatlışa da güzel bir yuva" ifadelerini kullandı.