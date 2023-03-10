Can dostlar için yeni proje

Haçiko Derneği Başkanı Ömür Gedik, deprem bölgesinde birçok hayvan kurtararak tedavilerini üstlendiklerini söyledi. Hatta çoğunu sahiplendirdiklerini belirten Gedik, hayvan haklarıyla ilgili yeni projeleri için harekete geçti. Gedik, bu konuda kendisine destekte bulunan iş insanı Hakan Cengiz ile Etiler'de yemekte buluştu. 'Gündeme damga vuracak bir proje için anlaşma sağladık' diyen Gedik, sözlerine şöyle devam etti: ''Haçiko olarak artık doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak köpekler yetiştireceğiz."