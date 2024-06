'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap

Gain'de yayınlanan 'Dengeler: Biri Olmak' dizisinde bir boksörü canlandıran oyuncu Cihangir Ceyhan'la Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldik. 35 yaşında bir çocuk babası olan Cihangir Ceyhan, aile hayatı, oyunculuk ve sektör üzerine AKŞAM'dan Recep Aslan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üç üniversite değiştirip, akabinde oyunculuğu meslek olarak seçtiniz? Sizin için doğrusunun bu olduğunu nasıl keşfettiniz?

Bana göre her şey kısmet ve mukadderat... Kalbimin sesini dinledim, Allah'ın verdiği nimetleri de şükür ederek sebat ederek yaşamaya çalışıyorum.

'Dengeler: Biri Olmak'ta Boksörü canlandırıyorsunuz. Boks yapıyor muydunuz?

Daha önce boks yapıyordum ama profesyonel bir boksör canlandıracak kadar değildi. Dengeler'deki 'Ferit' karakteri de ne profesyonel ne amatör, arada bir şey; aynı benim gibi. Birbirimize çok uyumlu olduk.

Adanalı olmayı nasıl anlatırsınız?

Adanalı olmak; arabesk gruptan, kazandırsa ya da kaybetse de bir şekilde vazgeçememek. Hayatı acısıyla tatlısıyla kabullenerek, başı sonu belli olan olan bir hikâye gibi yaşamak.

Baba olmak hayatınızda neleri değiştirdi?

Baba olmak hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını her an hissetmeyle başlıyor. Artık her şeyden çok düşündüğüm bir birey var hayatımın her anında...

Çocuğunuzun ileride oyunculuk yapmasını ister misiniz?

Oğlumun oyuncu olmasını isterim. Bununla ilgili herhangi bir yönlendirme yapmam. Özgür, vicdanına hür ve kendi kararı olan bir meslek yapması, benim için de onun bireysel gelişimi için en doğrusu olur.

Dizi setlerinin uzunluğundan dert yanılır, bazı oyuncuların 'şu kadar saat çalışırım' tarzında kendine göre birkaç kuralı var. Sizin de böyle istekleriniz var mı?

Bazen oluyor tabii ki... O bireysel yorulmalardan ziyade yapman gereken sorumluluklar çerçevesinde sürecin başında karşılıklı mutabakatla kurulan bir şey. Kendimizden feragat etmek bazen de hakkınızı aramanız gerektiğine dair hisler uyandırır, burada yargıç olan kararı veren vicdandır.

Sektörde 'kaprisli oyuncu' diye bir tanım var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çalışma hayatında herkesin kendi misyonu ve tarzı vardır. Kapris insanı içinde bulunduğu mevcut durumundaki işi çözmekten öte çözümsüzlüğe götürür. Önemli olan kendi içinizde şunu sormanızdır; 'Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?'

Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik'le yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla beğeni toplamıştı.

SOKAKTA SEVİLİYORUM

Oyunculuk performansınız iyi ama sizi hep geri planda görüyoruz. Popüler bir oyuncu olmayı düşünmediniz mi?

Popülerliğin karşılığı magazinde görünürlük ise haklı olabilirsin. Sokaksa baz aldığımız yer; oradaki karşılık benim için mutluluk verici. Düzenli bir ev ve aile hayatım var. İçinde bulunduğum toplumun normlarını çok iyi bildiğimden eminim. Sokaktan insanların içinden bugünlere kadar geldim. Şu an ki yaptığım iş ve bu mesleğin içindeki tavrım, çocuk yaşta çalışırken ki tavrımla aynı... Sokakta insanların gözlerinde gerçek sevgiyi görüyorum. Bugün yanıp, yarın sönme ile alakalı motivasyonum yok.

DUA EDEREK SETE ÇIKARIM

Sete çıkmadan önce hep yaptığınız bir uğurunuz var mı?

Öyle bir bir uğurum ya da totemim yok. Sabah evden çıkıp işe giderken dua ederim, işim gücüm rast gelsin diye enerji yollarım.

HERKES HAK ETTİĞİ ÜCRETİ KAZANIYOR

Erkek oyuncuların kadın oyunculardan çok fazla ücret aldığı konuşuluyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok genelleme yapılarak söylenmiş bir cümle... Herkes hak ettiği parayı alıyordur. Burada cinsiyetçi bir tavrın olduğunu düşünmüyorum, olmaması da gerekir.

Sektörde jön eksikliği olduğunu iddia ediliyor. Sizce Türk Sineması ve dizilerinde böyle bir ihtiyaç var mı?

Var veya yok diyemem bununla alakalı kesin bir sonuca vakıf değilim. Ama öyle bir eksik varsa biz buradayız, sıkıntı yok (gülüyor).

YENİLİKLERE AÇIK OLMALIYIZ

Bir oyuncunun sahip olması gereken olmazsa olmaz nitelikleri sizce nelerdir?

Bunun tek bir doğrusu var mıdır bilmiyorum ama bana göre; malzemesi güçlü, dışarıya açık olmak ve kendini yeniliklere kapamadan biraz hamur kıvamında olmalıdır.

OYUNCULUĞUN DİNAMİTLERİ VAR

Oyunculuk size neler ifade ediyor?

Aslında sadece oyunculuk olsa, bu durumla muhatap olsak tabii ki de güzel. Bu işin çeşitli dinamikleri var. Oyunculuk çok güzel bir meslek, oynadığımız zaman keyif aldığımız, diğer durumlarla alakalı politikaları doğru yürüttüğümüz için para kazandığımız bir iş.

GERÇEKLİK PEŞİNDEYİM

Proje seçerken kurallarınız var mı?

Gerçeklik peşindeyim. Okuduğum zaman işin içinde, gerçek geliyorsa ve bir performans sergileyeceğine inandığım projeyse, onu oynamayı çok istiyorum.