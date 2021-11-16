'Camdaki Kız' dondu

'Camdaki Kız' dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç ve Enis Arıkan'la başrolü paylaşan Burcu Biricik, setten bir karesini yayınladı. Oyuncu, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Feri Baycu Güler'le sette kamera karşısına geçmeden sahnelerini beklerken üşüdükleri fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Biricik gönderinin altına, "Üşüyerek çalışanlar bugün" notunu düştü.