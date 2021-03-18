Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş

Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini yayından kaldırmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Dijital platform, tarafların anlaşmazlığı yüzünden böyle bir karar aldığını açıklamıştı. Yaşanan süreç nedeniyle kırgınlık yaşadığını söyleyen Duru, "Haberi duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim. Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım" dedi.

