18 Mart 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 19:00:00
Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş
Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini yayından kaldırmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini yayından kaldırmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Dijital platform, tarafların anlaşmazlığı yüzünden böyle bir karar aldığını açıklamıştı. Yaşanan süreç nedeniyle kırgınlık yaşadığını söyleyen Duru, "Haberi duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim. Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım" dedi.