  • BIST
    1550.93
  • Dolar
    7,3019
  • Euro
    8,7211
  • Altın
    406,3970
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi
Alaska görüşmesi ABD-Çin ilişkilerinin yenilenmesi için bir fırsat
BDDK'ya ilk başvuru yapıldı
DSÖ'den 'koronavirüs aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
Türkiye, Fransa'yı geride bırakıyor... Bölgede etkin güç olacak
Putin'den Biden'a ilk tepki: Sağlık dilerim
Hisar'da sona gelindi...
Piyasaların beklediği haber geldi
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
İmamoğlu'ndan gazi yakınına tehdit
Türkiye'den ABD'ye sert Gergerlioğlu yanıtı
"Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır"
Mete Yarar, Suudi Arabistan'ın planını deşifre etti
Hafter geri adım attı! Sürpriz Türkiye talimatı
Bahçeli MHP genel başkanlığına yeniden seçildi
2 haftadır kayıptı... Hayatını kaybettiği açıklandı
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
Hollanda'da genel seçim sonuçları belli oldu
Fitch Türkiye tahminini yükseltti
Mırnavlı ders saati
Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş
Tinder'da sabıka sorgusu
Bağış kampanyası büyüyor
18 Mart 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 19:00:00

Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş

ABONE OL

Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini yayından kaldırmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini yayından kaldırmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Dijital platform, tarafların anlaşmazlığı yüzünden böyle bir karar aldığını açıklamıştı. Yaşanan süreç nedeniyle kırgınlık yaşadığını söyleyen Duru, "Haberi duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim. Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım" dedi.

Etiketler : nükhet duru netflix duru olmak belgesel
Gerçekliğimle örnek olacağım

Gerçekliğimle örnek olacağım
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Yıldız mı Nesrin mi?

Yıldız mı Nesrin mi?
Sağlıklıyım paylaşımı

Sağlıklıyım paylaşımı
Herkes kendini bulacak

Herkes kendini bulacak
Kolunu yaktı

Kolunu yaktı
Engellemeye devam

Engellemeye devam
Boyu annesini geçti

Boyu annesini geçti
10. yıl kutlaması

10. yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER