Çalışmazsam paslanırım

Sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Tatlıses, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle' ve 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Çalışmayı sevdiğini belirten Tatlıses, yeni tekli hazırlığında olduğunu belirtti. Sanatçı, "Ben çalışmadan paslanıyorum. İş benim için çok önemli. Ciğerim pas tutuyor çalışmazsam, benim çocuklarım da öyledir. Yeni bir şarkı çıkaracağım 1 ay içinde sevenlerimle buluşturacağım, sürpriz olsun" dedi.