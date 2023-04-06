En son reytinge yenik düşen 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Ekin Koç, setleri özlediğini söyledi. Oyuncu, önceki akşam bir davete model sevgilisi Irina Lankova'yla beraber katıldı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Koç, "Teklifler geliyor ama şu an ki takvimde uyuşturamadım. Fakat önümüzdeki sezona çalışmak istiyorum" dedi. Sevgilisi Irina ile şık uyumları dikkat çeken Koç, genelde agresif karakterleri canlandırdığını ama gerçek hayatta hiç böyle biri olmadığını belirtti.