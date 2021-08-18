‘Cahil Periler'in çekimleri bitti

Ferzan Özpetek imzalı Burak Deniz'in de kadrosunda yer aldığı 'Cahil Periler' dizisinin çekimleri tamamlandı. Deniz, sosyal medya hesabından setin bittiğini duyurdu. Oyuncu, "Le Fate Ignoranti yolculuğu bugün itibariyle bitti. Bu vesileyle başta pek sevgili Ferzan Özpetek'e, sonra tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Roma'da dahi beni evimde hissettiren İtalyan ekibe de buradan sevgiler" notunu yazdı.