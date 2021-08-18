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18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30:00

‘Cahil Periler'in çekimleri bitti

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Ferzan Özpetek imzalı Burak Deniz'in de kadrosunda yer aldığı 'Cahil Periler' dizisinin çekimleri tamamlandı.

Ferzan Özpetek imzalı Burak Deniz'in de kadrosunda yer aldığı 'Cahil Periler' dizisinin çekimleri tamamlandı. Deniz, sosyal medya hesabından setin bittiğini duyurdu. Oyuncu, "Le Fate Ignoranti yolculuğu bugün itibariyle bitti. Bu vesileyle başta pek sevgili Ferzan Özpetek'e, sonra tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Roma'da dahi beni evimde hissettiren İtalyan ekibe de buradan sevgiler" notunu yazdı.

Etiketler : Ferzan Özpetek Burak Deniz Cahil Periler Le Fate Ignoranti
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