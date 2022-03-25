Çağla'yı etkilemenin formülü:BAŞARI

Sunucu Çağla Şıkel modacı Raisa Vanessa'nın sıcak 2022 ilkbahar yaz koleksiyonu defilesinde görüntülendi. Şıkel, podyumda yer almayarak modelleri izleme keyfini yaşadı. Geçtiğimiz günlerde İş insanı Deniz Şahin birlikte olduğu konuşulan Şıkel, "Hayatımda kimse yok" dedi. Sevgili kriterini açıklayan Şıkel, "Benim hayatımda biri olacak ise, beni etkileyecekse başarılı olması lazım" dedi.