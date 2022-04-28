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28 Nisan 2022 Perşembe 06:28:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 10:45:00

Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!

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Sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Çağlar Ökten'le iliği yapılan 'oğlu yaşında' yorumlarına çok öfkelendiğini söyledi.

Sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Çağlar Ökten'le iliği yapılan 'oğlu yaşında' yorumlarına çok öfkelendiğini söyledi. Sayan, 2. Sayfa adlı programda eşi hakkında bilgiler verdi. Sayan (59), Ökten'le (35) aralarındaki 24 yaşın sorun olmadığını belirtirken bir itirafta bulundu. Sanatçı, Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : Sanatçı Seda Sayan Çağlar Ökten aralarındaki 24 yaş
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