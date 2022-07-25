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25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:00:00

Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

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'Teşkilat' dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul arkadaşıyla bir film senaryosu üzerinde çalışıyor.

'Teşkilat' dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul arkadaşıyla bir film senaryosu üzerinde çalışıyor. Film hazırlığı içinde olan Ertuğrul, eylül ayında sete çıkmayı planladıklarını söyledi. Yapımda eski rol arkadaşı Deniz Baysal'ı oynatmak isteyen Ertuğrul, ''Deniz için güzel bir rol yazdım orada ama bakalım Deniz dizi setinden fırsat bulup gelebilirse... Buradan da sesleniyorum; Deniz'e izin verin, gelsin en azından bizde bir iki hafta film çekiminde yer alsın'' diye konuştu.

Etiketler : Teşkilat Çağlar Ertuğrul Deniz Baysal
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