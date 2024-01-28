Şarkıcı Çağlar Ökten önceki akşam Bahçeşehir Gölet'te bulunan 'Ayna Sahne' adlı mekanın açılışında sahne aldı. Seda Sayan eşi Ökten'i her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayarak en önden dinledi. Emre Durman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede sahnede pasta kesen çiftten Ökten, "Biz Seda ile kendimize çok güzel bir hayat kurduk. İyi ki almışım seni" dedi. Seda Sayan ise, "Benim ayağım uğurludur. Ayağımı bastığım yer dolup taşar" diye konuştu.