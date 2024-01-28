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28 Ocak 2024 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 07:44:00

Çağlar Ökten nerede Seda Sayan orada

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Şarkıcı Çağlar Ökten önceki akşam 'Ayna Sahne' adlı mekanın açılışında sahne aldı. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i yine yalnız bırakmayarak en önden dinledi.

Şarkıcı Çağlar Ökten önceki akşam Bahçeşehir Gölet'te bulunan 'Ayna Sahne' adlı mekanın açılışında sahne aldı. Seda Sayan eşi Ökten'i her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayarak en önden dinledi. Emre Durman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede sahnede pasta kesen çiftten Ökten, "Biz Seda ile kendimize çok güzel bir hayat kurduk. İyi ki almışım seni" dedi. Seda Sayan ise, "Benim ayağım uğurludur. Ayağımı bastığım yer dolup taşar" diye konuştu.

Etiketler : seda sayan çağlar ökten şarkıcı
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