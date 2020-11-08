Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in başrollerinde olduğu 'Afilli Aşk' İspanya'da

Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in rol aldığı ‘Afili Aşk’ dizisi İspanya'da Divinity kanalında "Trampa De Amor" ismiyle yayınlanacak. Pek çok Türk dizisinin yayıncısı olan Divinity, kısa süre önce ‘Her Yerde Sen'in yayınının sonuna geldi. No: 309 ve Benim Tatlı Yalanım dizilerinin yayınını ise devam ettiriyor.

