Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, kendisini jön olarak görmediğini söyledi. Oyuncu, kadrosunda yer aldığı BluTV'de yayınlanan 'Prens' dizisinin ikinci sezon tanıtımında habercilerle bir araya geldi. Ertuğrul, jön kavramının büyük sorumlulukları olduğunu belirterek, "Jön kavramı eski Yeşilçam'a dayanan Kadir İnanır, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan gibi isimlerin Türk Sineması, sanatı ve kültüründe çok büyük yerleri var. Onların topluma bir sorumluğu vardı. Sonrasında diziler hayatımıza girince böyle kişiler yaratıldı ve sıfatlar eklendi bana da deniyor. Eğer böyleysem büyük sorumluluğu var. Ben jönüm diye gezmiyorum. Bana toplum veriyor bunu bende layık olmaya çalışıyorum" dedi.