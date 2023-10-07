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Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
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07 Ekim 2023 Cumartesi 07:13:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 07:13:00

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

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Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, çocuklarının annesi olan Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli'yle ilişkisine sıcak bakmadığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, çocuklarının annesi olan Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli'yle ilişkisine sıcak bakmadığı yönündeki iddialara cevap verdi. 2. sayfa programına açıklama yapan Altuğ, "Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam" diye konuştu.

Etiketler : Emre Altuğ Çağla Şıkel Nail Gönenli
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