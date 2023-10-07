Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, çocuklarının annesi olan Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli'yle ilişkisine sıcak bakmadığı yönündeki iddialara cevap verdi. 2. sayfa programına açıklama yapan Altuğ, "Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam" diye konuştu.

