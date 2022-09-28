Çağla'dan robot dansı

Sunucu Çağla Şıkel, robotlarla dans etti. MAKTEK Avrasya Fuarı'na katılan Şıkel, 4 robotla özel bir koreografi eşliğinde dans ederek eğlendi. Şıkel, "Robotlarla olan dans, klasik baleyle apayrı kimyalara sahip. Daha önce böyle bir deneyimim hiç olmadı. Her ne kadar kolay görünse de yaptığım en zor danslardan biriydi" dedi. Robotlarla dansına 3 günde hazırlandığını belirten Şıkel, "Stresi çok yüksekti fakat çok eğlenceli geçti, o yüzden çok mutluyum" diye konuştu.