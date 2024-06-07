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07 Haziran 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 13:00:00

Çağla Şıkel'den itiraf niteliğinde açıklamalar! Aşk, korku ve annelik... İlgi çekici cümlelere imza attı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Çağla Şıkel, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Anneliğin kendisine iyi geldiğini belirten Çağla Şıkel en büyük korkusunu açıkladı. Ünlü isim, "Bana aşık zannediyordum." diyerek ilgi çekici cümlelere imza attı.

Eski manken-sunucu Çagla Sıkel, 'Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Eski eşi Emre Altuğ'dan 2 çocuğu olan Sıkel, yeniden anne olmak istediğini söyledi.

"YUMURTALARIMI DONDURDUM

Özellikle kız bebek istediğini belirten 45 yaşındaki Çağla Sıkel, "Yumurtalarımı dondurdum çünkü ailesel erken menopoz durumum olduğu için, varken koyayım dursun dedim ve yaptım. Şu an o kadar ilgili değilim annelik için." dedi.

EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

Çagla Sıkel, "Hayata dair korkularını sıralayan Yeniden anne olmak isterim. Annelik bana iyi gelen bir şey'' dedi.

Sıkel, ''Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" dedi.

"BANA AŞIK ZANNEDİYORDUM"

Sıkel, oglu Kuzey'in 1 yıldır bir kız arkadaşı olduğunu söyledi.

Şıkel, "Kuzey başkasına âşık olunca çok tuhaf hissettim, platoniğe düştüm. Çünkü o bana âşık zannediyordum." diyerek ilgi çekici cümlelere imza attı.

Etiketler : sunucu manken çağla şıkel
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