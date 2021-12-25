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25 Aralık 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 12:30:00

Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider

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Çağla Şıkel, yeni yılı ailesiyle birlikte evde karşılayacağını söyledi. Lancôme'un etkinliğine katılan Şıkel, ''Yılbaşını ailemle geçirmeyi seviyorum'' dedi.

Eski eşi Emre Altuğ'la evliliğinden Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu olan Şıkel, ''Çocuklarınız sizi kıskanıyor mu?" sorusuna "Şu an net bir şey söylemeyeceğim ama kıskanırlar mı, biraz kıskanırlarsa tabii ki hoşuma gider. Sürekli onlara odaklı bir hayat yaşadığım için bir miktar beni kıskanabilirler'' dedi. Sunucu çocuklarının kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladığını belirtti.

Etiketler : çağla şıkel kıskanmak kıskanılmak emre altuğ
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