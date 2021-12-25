Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider

Eski eşi Emre Altuğ'la evliliğinden Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu olan Şıkel, ''Çocuklarınız sizi kıskanıyor mu?" sorusuna "Şu an net bir şey söylemeyeceğim ama kıskanırlar mı, biraz kıskanırlarsa tabii ki hoşuma gider. Sürekli onlara odaklı bir hayat yaşadığım için bir miktar beni kıskanabilirler'' dedi. Sunucu çocuklarının kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladığını belirtti.

