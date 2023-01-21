Çağatay'ın şapkası mı?

Oyuncu Çağatay Ulusoy'un İlkin Tüfekçi'yle yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 7 yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ayrılık kararı alan Ulusoy'un Tüfekçi'yle birlikte olduğu iddia edildi. Aşk dedikodularını yalanlamayan çiftten Tüfekçi'nin Instagram'daki paylaşımı dikkat çekti. Tüfekçi'nin, Ulusoy'un daha önce taktığı şapkayla görüldü. Oyuncunun, Ulusoy'un şapkasını takması, 'Aşkları belgelendi' yorumlarının çıkmasına neden oldu.