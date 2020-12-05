Çağatay Ulusoy'a ‘Yeşilçam' dizisinden teklif

‘Hakan Muhafız’ isimli diziden sonra ‘Mücadele Çıkmazı’ adlı sinema filminde rol alan Çağatay Ulusoy, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sinema filminin çekimlerine bitiren oyuncu, arayı çok fazla uzatmadan yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Ulusoy, ES Film’in BluTV için hazırladığı, Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstleneceği ‘Yeşilçam’ dizisi için teklif aldı. Senaryosunu Levent Cantek’in kaleme aldığı ‘Yeşilçam’ projesine Ulusoy’un sıcak baktığı öğrenildi. Ulusoy teklifi kabul ederse bahar ayında dizinin çekimlerine başlayacak.

