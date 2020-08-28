Çağatay Ulusoy yakaladığı balıkları sosyal medya hesabından 'Palamutçulaaaar' notuyla paylaştı

Bir süredir dijitale yönelerek ulusal ekranlardan uzan duran oyuncu Çağatay Ulusoy, denize olan tutkusundan vazgeçemiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Ulusoy, yeni bir balık avı sonrası paylaşımda bulundu.



Son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, böylelikle platformun ilk Türk yapımında oynama fırsatı bulmuş ve kendisini yurt dışında da tanıtma fırsatı bulmuştu.

Dizinin sezon aralarında fazlaca ortalarda görünmeyen Ulusoy, çok kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Çağatay Ulusoy aldığı kiloları kısa zamanda vermeyi başarırken aynı zamanda en büyük keyfi balık tutmaktan da geri kalmadı.

PALAMUT YAKALADIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Ulusoy sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımda yakaladığı palamut balıkları ile objektife poz verdi ve bu karenin üzerine “palamutçulaaaar” notunu düştü.