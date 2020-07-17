Çağatay Ulusoy marketten tek seferde 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı

Çağatay Ulusoy marketten tek seferde 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı

Sevgilisi Duygu Sarışın'la çıktığı tekne tatilinde görüntülenen Çağatay ulusoy, aldığı kilolarla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni halinden memnun olan yakışıklı oyuncunun zayıflamaya niyeti yok.



3 BİN 800 LİRALIK AMRKET ALIŞVERİŞİ

Uzun süredir Ege'nin koylarını gezen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz gün teknelere hizmet veren bir markette ne var ne yoksa satın aldı.

Kendisi gibi oyuncu aşkıyla gittiği marketten yüklü bir alışveriş yapan 29 yaşındaki Ulusoy, tek seferde tam 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı.