Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Çağatay Ulusoy, proje seçerken nelere dikkat ettiğini anlattı. Elle dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu, hikayenin kendisini ikna etmesi gerektiğini belirterek, "Benimle uzaktan yakından alakası olmayan bir karakteri canlandırmak istemem. Keşfederken, canlandırırken heyecandan elimi terletecek, kalp çarpıntıları hissettirecek karakterler seçmeye gayret ediyorum. Okuduğum hikayenin beni olduğu haliyle ikna etmesi en önemlisi" dedi.

BABA SAHNESİ ZORLADI



Dizide, yaşadıklarını geçmişte bırakan Peyami karakterine hayat veren ünlü oyuncu en çok zorlandığı sahne için "Peyami'yi canlandırırken yıllardır görmediği babasını gördüğü, ona sarıldığı an oldu. O sahnedeki duygu yoğunluğu ve karmaşası fazlaydı. İzleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi..." ifadelerine yer verdi. Başarılı oyuncu rolünü ise şu sözlerle tarif etti: "Peyami geçmişinden kaçan bir adam. Kendisine geçmişinden uzak, yeni ve belki de yalnız bir hayat yaratmış. Herkes gibi o da kusurlara ve travmalara sahip, hepimizin farklı yönlerden bağ kurabileceği biri."