Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Önceki günlerde Oligark İstanbul'da 300 seçkin davetlinin Barbie ve Ken kreasyonlarıyla katıldığı defilede çok farklı bir konsept yaratan modacı Cafer Andıç, "Bildiğiniz üzere 2023 yılı yaz aylarından itibaren Barbie çılgınlığı dünyayı yakıp kavuruyor. Her sektörde bunla alakalı farklı girişimlere imza atılmakta. Ülkemizde de bu furyadan yararlanmaya başladığını biliyoruz. Bizlerde arkadaşlarımızla hem bu furya hem de Türk modasını bir tık ileriye gitmesi için neler yaparız diye düşünürken hem show dünyasını, hem tekstil dünyasını hem de kozmetik dünyasını bir araya getireceğimiz bir şeyler yapmaya karar verdik. Ve 1,5 ay önce start verdik. Aslında bu kadar rekor ilgi göreceğini bizlerde düşünememiştik. Daha ilk etkinlik olacağı için insanların beklentisi ve bu konsepti beğenir mi tam kestiremedik ekibimle birlikte. Fakat son bir kaç hafta kala yurtdışından inanılmaz katılma talebiyle karşılaştık. Gecemize gelen davetlilerimizin yarısı Avrupa'lı yatırımcılar olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Cafer Andıç, yeni gerçekleştireceği projeyi "Etkinliğimiz Türk basını ve yabancı basın tarafından inanılmaz ilgi gördü. Fashion TV canlı yayın yapması da moda ve güzellik sektörü açısından bizim için önemli bir adım oldu. Tabii lokal fırsatları da iyi kullandığımızı düşünüyoruz. Barbie'nin her daim yanından ayırmadığı Lacey'i temsilen aynı kıyafetlerle Özge Ulusoy'un sahne alması, Demet Şener, Cansu Taşkın, Tuğçe Aral ve 35 tescilli mankenimizin olması da dikkatleri üzerimize topladığını düşünüyoruz. Özel fotoğraf çekilme alanları, makyaj alanlarımız, hediye stantlarımız gibi hizmetlerinde olması çok farklı bir konseptin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizdeki bu konseptle alakalı zaten izinlerimizi almıştık şimdi Avrupa'da 1 ay içerisinde 5 defile yapmayı ve bunu tüm dünyada sadece defile olarak değil, yatırımcıyla satıcıyı birleştiren daha büyük düşündüğümüz bir ticari show yapmayı planlıyoruz. Dünyada buna benzer başka konseptlerde hem defile, hem ticaret, eğlence var. Bizde bu konseptimizi Avrupa'da daha da geliştirip, standart hale getirmek için gerekli yatırımları yapmaya başladık. Çok yakında resmi sosyal medyamızda bununla alakalı yeni etkinlik tarihlerimizi sizlerle paylaşıyor olacağız." sözleriyle duyurdu.