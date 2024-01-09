20 milyon başarısı

Başrollerini Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı 'C Takımı' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. 16 Şubat'ta vizyona girecek olan yapımın fragmanı sosyal medyada 20 milyon izlendi. Vahdet Erdoğan'ın hikayesini yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmde lisede bunlardan bir şey olmaz denilerek C sınıfında toplanan bir grup gencin 30 yıl sonraki halleri anlatılıyor. Filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer aldı.

