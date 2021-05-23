'Masumiyet' dizisinde başrol oyuncularından Deniz Çakır'ın çekimlerin ilk başladığı gün karavanını küçük bulduğu, bu nedenle de Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın karavanına yerleştiği iddia edilmişti. İki oyuncunun bu durumdan rahatsız olduğu konuşulurken İlayda ile Deniz Çakır aralarındaki buzları eritti. İlayda, Deniz Çakır'ın kendisine hediye ettiği bilekliği paylaşarak aralarında sorun olmadığını gözler önüne serdi.