Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı
İsmail Ege Şaşmaz, TRT'nin sevilen dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde Faysal rolüyle katılan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıktı. Senaryo gereği Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek olan İsmail Ege Şaşmaz, dövüş sahneleriyle de izleyiciyi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, tarihi bir dizide rol almanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu da sözlerine ekledi.
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